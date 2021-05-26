Fizik Tedavi’den örnek ağaçlandırma

Haber: N. Halid Altundal

BAİBÜ İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelleri meyve ağacı alanı ve hobi bahçesi oluşturdu. Giderleri ve yapımı hastane personellerince karşılanan meyve ağacı dikim alanı ve hobi bahçesi etkinliğine Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Arzu Özkan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Afşin, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Zeynep Ateş, İdari ve Mali İşler Müdürü İbrahim Yüceer, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurgülay Güneri, Sağlık Bakım Hizmetleri ve İdari Mali İşler Müd.Yrd.Uzm.Uğur Okur, İdari ve Mali İşler Müd.Yrd. Ramazan Kirenli, İdari ve Mali İşler Müd.Yrd. Nihal Bostancı katıldı.

Etkinlikte 8 türden 36 meyve ağacı ve yaklaşık 200 tüp sebze yönetim ekibi, hastalar ile refakatçileri ve hastane personelleri tarafından toprak ile buluşturuldu. Hastane bahçesinde yetişecek elma, erik, kayısı, kiraz gibi meyvelerden hastalar ve personeller faydalanacak. Meyve ağacı alanı ve hobi bahçesi hastane çevresini güzelleştirecek.