Fizik ve rehabilitasyon hizmeti alınacak

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Fizik ve rehabilitasyon hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Doktor ve Sağlık Memuru hastanede gözaltına alındı
Doktor ve Sağlık Memuru hastanede gözaltına alındı
  1. Bolu

banner128

banner124