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04 Nisan 2017 Salı
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    • Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın coşkusu Ankara’yı salladı

    “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödüllü “fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması” nın Ankara elemelerinde Bolu Sosyal Bilimler Lisesi sahne aldı.

    04 Nisan 2017 Salı 09:00
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    Fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın coşkusu Ankara’yı salladı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren Serhat Hacıpaşalıoğlu ve End Productions, fizy sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın 20. yılında liselileri, Ankara sahnesinde ağırladı. MEB Şura Salonu’nda yapılan ülkemizin en büyük gençlik organizasyonu “fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması”nın Ankara elemelerinde 125 okul kıyasıya yarıştı.

    Ankara elemelerinde Bolu’yu Bolu soyal Bilimler Lisesi temsil etti. Hayalleri için Bolu’dan başkente gelen öğrenciler Cem Karaca’dan Resimdeki Gözyaşları şarkısını seslendirdi.

    Samsun, Adana, Gaziantep, Rize, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Diyarbakır, Ordu, Zonguldak, Çorum, Şanlıurfa, Çankırı, Osmaniye, Tokat, Hatay, Giresun, Batman,Bolu, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük, Nevşehir, Aksaray, Malatya ve Ankara’dan olmak üzere toplam 26 ilden 125 lisenin katıldığı Ankara elemeleri, 2 gün boyunca sürdü. Ankara elemeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce liselinin hem yarışıp hem eğlendiği bir festival havasında geçti.

    “Biletler BiP’ten, Destek Seyirciden”

    fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda 20. yıla özel ilk sürprizi BiP’ten gelen ücretsiz bilet uygulaması İstanbul ve Ankara elemelerinde büyük ilgi gördü. Seyircilerin, eleme turlarında ve finalde okullarını temsil eden öğrencileri izlemek isteyen 10 binden fazla genç, giriş biletlerini BiP uygulaması üzerinden ücretsiz alarak elemeleri yerinde izledi.

    Ankara Elemelerinin Performansları fizy’de

    Müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençler, gerçek müzik deneyimini bu sene fizy ile yaşamaya başladılar. fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak 3 finalist daha eklenecek. Ankara elemelerinde yer alan 125 okulun performans videoları fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak, videolara eklenen "beğen" özelliğiyle de internet oylaması yapılacak. Ayrıca, aday grupların destekçileri, sevdikleri performansları fizy üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştırma fırsatı da yakalayacak.

    HAYALLERİ SÜSLEYEN ÖDÜLLER

    fizy’den Muhteşem Hediyeler:Üç Okula Üç Müzik Stüdyosu

    20. yılında, fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, “fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması" için 81 ildeki 8.000 liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonu 20 yıldır başarıyla sürdüren Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından düzenlenen yarışmanın ödülleri arasında, fizy’nin cazip para ödüllerinin yanı sıra, yine bu sene fizy’nin üç okula kuracağı üç müzik stüdyosu ödülü de yer alıyor.

    Yarışmadaki kategoriler ve ödüller şöyle:

    Yarışmanın “İcra” dalında ilk üçe giren gruplar için:

    1.lik ödülü: 10.000 TL

    2.lik ödülü: 7.500 TL

    3.lük ödülü: 5.000 TL

    Orkestra / Sahne Performansıdallarında ilk üçe giren gruplar için:

    1.lik ödülü: 6.000 TL

    2.lik ödülü: 4.000 TL

    3.lük ödülü: 2.000 TL

    Kız Solist / Erkek Solist / Enstrümandallarında ilk üçe giren yarışmacılar için:

    1.lik ödülü: 3.000 TL

    2.lik ödülü: 2.000 TL

    3.lük ödülü: 1.000 TL

    Bu kategorilerin dışında Basın Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Gençlik Dergileri Özel Ödülü’ kategorilerinde bir lise ve bir öğrenciye plaket verilecek.

    Okan Üniversitesi’nden Üç Öğrenciye Eğitim Bursu

    Ayrıca yarışmada üç öğrenci, yarışmanın eğitim sponsoru olan Okan Üniversitesi’nden eğitim bursu kazanma şansı elde edecek. Yarışmanın Eğitim Sponsoru Okan Üniversitesi, jürinin sahne performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya ‘’Üstün Başarı Ödülü’’ veriyor!

    1.lik Ödülü: Okan Üniversitesi Konservatuvarı %100 Eğitim Bursu

    2.lik Ödülü: Okan Üniversitesi Konservatuvarı % 50 Eğitim Bursu

    3.lik Ödülü: Okan Üniversitesi Konservatuvarı % 30 Eğitim Bursu

    Eleme heyecanı, 7 ve 8 Nisan’da İzmir’de yapılacak elemelerle sona erecek. fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali, 22 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

    Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye http://fizy.com/lmy adresinden ulaşmak mümkün.

    Anahtar Kelimeler: “Dünyanın, En, Başarılı, Gençlik, Organizasyonu”

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