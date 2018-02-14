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14 Şubat 2018 Çarşamba
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    • fizy liseler arası müzik yarışması dünya rekoruna imza atıyor

    Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerin, profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu sene sahne alacak olan 50.000’inci yarışmacı Guinness rekorlar kitabına girecek.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 09:41
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    fizy liseler arası müzik yarışması dünya rekoruna imza atıyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından gerçekleştirilen, dünyada gençlerin en çok yarıştığı organizasyon olan yarışmada, bu sene 50.000’inci öğrenci sahneye çıkacak. Bolu’da şimdiden, illerini hangi liselerin temsil edeceğinin heyecanı ve merakı da yaşanmaya başlarken, yarışmanın 50.000’inci öğrencisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek ismin kendi illerinden çıkıp çıkmayacağı sorusu da cevap bulmaya hazırlanıyor. fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın dev finalinde verilecek muhteşem ödüllerin yanı sıra, 50.000’inci öğrenciyi ayrıca sürpriz hediyeler de bekliyor.

    Bolu’yu Hangi Liseler Temsil Edecek?

    fizy 21. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki yaklaşık 8.000 liseye "yarışmaya katıl" çağrısı yapıldı ve ülkemizin tüm liselerine açık olan yarışmanın heyecanı, şimdiden bütün gençleri sardı. Elemeleri, 23-24 Mart tarihlerinde İstanbul, 30 Mart’ta Ankara ve 6-7 Nisan’da İzmir’de yapılacak, fizy 21. Liselerarası Müzik Yarışması’nın büyük finali ise, 28 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen yıl, yaklaşık 500 lisenin yarışmaya katıldığı ve binlerce öğrencinin geleceğin starları olarak sahne aldığı yarışmada Bolu’yu, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi temsil etmişti.

    Bu sene de büyük hediyeler ve sürprizlerin olacağı yarışma için başvuru şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye fizy.com/lmy adresinden ulaşılabilir.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin, Dört, Yanındaki, Gençlerin, Profesyonel

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