Fizyoterapistler BAİBÜ’de buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

BAİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen sempozyumu; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Aydın Him, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tamer Çankaya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Tütün Yümin ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu Başkanı Leyla Vilay Büyükyonca yaptı.

Büyükyonca, “Henüz yolun başında olsak da ben ve diğer arkadaşlarım ne kadar kutsal bir meslek icra edeceğimizin farkındayız. Karanlıklar içinde kalmış hayatlara umut olmak, bir tebessümü paylaşmak, azmin, inancın, umudun ne olduğunu öğrenmek mesleğimizin bize şimdiden göstermiş olduğu en güzel duygulardır. Topluluk olarak aylardır hazırlandığımız, emek verdiğimiz bu sempozyumun verimli geçmesini diliyorum” dedi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Tütün Yümin ise yaptığı konuşmada, “Sempozyum, kongre gibi bilimsel içerikli toplantılar öğrencilerimizin mesleki gelişmeleri takip edebilmeleri açılarından verimli ortamlar sağlamaktadır. Sempozyum içeriği ve konularının öğrencilerimiz tarafından belirlenmiş olması da öğrencilerimizin güncel literatürü takip ettiklerini göstermesi bakımından çok önemlidir. Sempozyumun verimli ve yararlı olması temennilerimi iletiyor ve konuk hocalarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun ilk oturumunda Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi ve Ankara Özel Güven Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Gül Baltacı “Kinezyo Bantlama”, Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş “Fasya Eğitimi” ve Doç. Dr. Aydan Aytar “Pilates”, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülcan Harput ise “Egzersiz Seçimi ve Düzeltici Egzersizler” konularında sunum yaptılar. Oturumun sonunda konuk öğretim üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Sempozyum; Kırıkkale Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin yaptıkları sunumların ardından sona erdi.