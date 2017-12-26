Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Foça ilçesine Bolu’dan giden 16-23 yaşları aralığındaki F.I. (21 ), Ö.A. (23), S.A (19 ), Ö.Ç (16 ), O.Ö (16 ), E.B.(17 ) isimli şahıslar çeşitli iş yerleri ve evlerin kapılarını tornavida ile açarak hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ve Asayiş ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, bu şahısların İzmir’e gitmeden önce ilimizde de 2 iş yeri ve 1 halı sahaya hırsızlık yapmak için girdikleri öğrenildi. Şahısları yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir araştırma yaptı. Ekipler, iş yeri kameralarını ve il merkezindeki MOBESE’leri inceleyerek, şahısları tespit etti. Yaptıkları araştırmalarda şahısların İzmir’in Foça İlçesine kaçtığını belirleyen ekipler, hemen Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Şahıslar, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.