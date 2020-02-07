Formasyon kalkıyor mu?

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim olan pedagojik formasyon ile ilgili sorulara cevap verdi. Bakan Ziya Selçuk, daha önce konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda 700 bin civarında atama bekleyen öğretmen olduğunu, buna karşılık ihtiyacın 80 bin civarında olduğunu belirterek, “Her yıl ortalama 40 bin yeni mezun oluyor. Pedagojik formasyonu bunun için kaldırıyoruz. Hiç kimsenin formasyon alması gerekmiyor. Onu biz halledeceğiz. Ekonomik imkanlar el verdikçe atama yapacağız” ifadelerine yer vermişti.

“FORMASYONU BAZ ALMAYACAĞIZ”

Bu açıklamalarının ardından AK Parti Grup Toplantısında pedagojik formasyon ile ilgili gelen soruya açıklık getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız” diye konuştu.