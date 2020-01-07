Formasyon öğrencileri ile sergi açtı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde(BAİBÜ) formasyon eğitimi programında yer alan ölçme ve Değerlendirme teknikleri dersi uygulamaya dayalı olarak sergiye konu oldu. İlki geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenlenen ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Sergisi’ Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer tarafından yaz okulunda eğitim gören öğrencilerle birlikte hazırlanmıştı. Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, açılan sergide öğrencilerden ve sergiye gelen davetlilerden almış olduğu olumlu geri dönütlerin ardından tekrar kolları sıvadı. Mutluer, bu kez de İlahiyat Fakültesi Formasyon öğrencileri ile birlikte ilk defa formasyon öğrencilerine yönelik Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Sergisi hazırladı. Serginin açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi birinci katında açılan sergiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Eğitimde ölçme ve değerlendirme tekniklerini içeren ikinci sergi olma özelliğini taşıyan sergi, 11 ocak 2020 Cumartesi gününe kadar açık kalacak.