Fosil ormanı ziyaret ettiler



Haber: C. Kutay Aykan

BİLSEM tarafından bu sene ikincisi düzenlenen "Bolu Aladağlar'da Yeşil Sınıf Eğitimi-2" isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesine katılan 32 öğrenci, Seben ilçesinde bulunan Hoçaş Fosil Ormanı'nı ziyaret etti. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Arslan'dan yapılan sunumda öğrencilere doğa tarihi, jeolojik oluşumlar, fosiller ve bunların önemi hakkında bilgiler verildi.

Öğrenciler, daha sonra fosil aramaları için oluşturulan fosil havuzunda etkinlik düzenlendi. Kum havuzuna saklanmış fosil ve farklı materyalleri bulması istenen öğrenciler, buldukları objelerin fosil olup olmadıklarını nasıl anlayacakları konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, daha sonra fosil ormanını gezerek, buradaki dola oluşumlar hakkında bilgi edindi.