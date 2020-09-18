“Fosil ormanımız önemli bir etken”

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak 2005 yılında 1.derecede doğal sit alanı ilan edilen fosil ormanı için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fatih Kavak, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Fehmi Çınar, İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Akman ve Hüseyin Özçelik ile birlikte Hoçaş Köyü Fosil Araştırma Ormanı Tanıtım Merkezini ziyaret etti. Heyeti, Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Arslan ağırladı. Başkan Kavak ve beraberindekiler fosil ormanı hakkında bilgiler aldı.

Başkan Kavak ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Seben Hoçaş Köyü Fosil Araştırma Ormanı Tanıtım Merkezini AK Parti İlçe Başkanımız ve İl Genel Meclis üyelerimizle Beraber Ziyaret Ettik. Ev Sahipliği Yapan Enstitü Müdürümüz Dr. Mustafa Arslan beyefendi ve ekibine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. İlçemizin çekim noktası olmasında fosil ormanımızın önemli bir etken olacağı kanaatindeyiz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HOCAŞ FOSİL ORMANI HAKKINDA

Hoçaş Köyü fosil ormanı, Seben’e 16 km mesafede bulunuyor. Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil ormanı, dünyanın tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirmiş olduğu değişimleri öğrenmek açısından bilimsel önem taşıyor. Buna ek olarak, eko turizm ve doğa temelli yaygın eğitim fırsatları açısından da önemli.

Fosil ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi. Hocaş Köyü fosili ormanındaki erozyon sonucu ortaya çıkmış toprak üzerinde dikine ve yatak olarak bağlı olan fosiller, kafes telli çitlerle koruma altına alınmış durumda. 15-20 adet civarında saptanmış olan fosil örneklerinin yer aldığı fosil ormanı Hoçaş köyünden 400- 500 metre uzaklıkta bulunuyor ve bir patika yoldan ulaşılabiliyor.