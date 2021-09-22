Foto kapan görüntüleri delil oldu

Haber: Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu ticareti yapmak ve satmak suçlamasıyla haklarında dava açılan T.Ö., Y.A. ve Ü.A.’nın 15’er yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmaya Ü.A. katılmazken, diğer iki sanık üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ormanlık alana ekilen Hint kenevirlerinin Ü.A.’ya ait olduğunu söylediler.

Olay geçtiğimiz yıl Mengen ilçesine Bağlı Bürnük köyünün ormanlık alanında meydana gelmişti. Ormanlık alana ekilen 250 kök Hint kenevirini tespit eden jandarma, sanıkları yakalamak için, bölgeye foto kapan kurdu. Kısa bir süre sonra T.Ö., Y.A. arabayla ormanlık alana gelip, bir torbaya Hint keneviri köklerini koyarken, foto kapana yakalandıktan sonra gözaltına alındılar ve haklarında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Ü.A’nın evinde yapılan aramada ise 312 gram esrar ele geçirildi.

Mahkemede üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen T.Ö. ile Y.A., mahkeme başkanının, “Görüntüleriniz foto kapana yansımış ve bu sayede tespitiniz gerçekleşmiş. Bu bir delildir. Buna nedi diyeceksiniz” sorusuna her iki sanıkta görüntülerdeki kişilerin kendilerinin olmadığını iddia ettiler. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.