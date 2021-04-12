Fotoğraf yarışması sonuçlandı

Haber: Onur Akçelik

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dört Mevsim Bolu’ konulu fotoğraf yarışmasına ilimiz genelinden öğrenciler katıldı. Yarışma için gönderilen eserler Değerlendirme Komisyonu üyelerince değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sonucunda; İlkokul kategorisinde Bolu Kültür İlkokulu öğrencisi Süleyman Alan ‘Hayatı Gülümseten Çiçek’ adlı eseriyle birinci oldu. Canip Baysal İlkokuluZeynep MiraÖzesen‘Kış Güzeli Ağaç’ adlı eseriyle ikinci oldu. Üçüncü ise yine Canip Baysal İlkokulu öğrencisi Elif Sümeyye Sarı ‘ Çamlar Arasında Yaşam’ Adlı eseriyle üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aytunç Berk Çapkur ‘Bahçeköy’ün Büyülü Havası’ adlı eseriyle bu kategoride birinci oldu. 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulu öğrencisi Olya Topçuoğlu ‘Sünnet Gölü’ eseriyle ikinci oldu. Üçüncü olan öğrenci de 50.Yıl İzzet Baysal Ortaokulundan ‘Yansımalar’ adlı eseriyle Simay Durası oldu. Lise kategorisinde ise İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Akın Özdemir ‘Bolu’nun Köy Evleri’ adlın eseriyle alanında birinci oldu. Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Canan İlhan ‘Karlı Dağlar’ eseriyle ikinci oldu. Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Songül Baskı ise ‘Köyüm’ adlı eseriyle üçüncü oldu.