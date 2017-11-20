Haber: Semih Baykal

Öğretmenlerden gelen 163 fotoğraf arasından değerlendirme komisyonunun çalışmalarıyla dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

İşte dereceye girenler:

1.İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Tuba Yücetürk

2.Gerede Anadolu Lisesi Öğretmeni Selami Özkan

3.İzzet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Uğur Hikmet İşbaşar

Fotoğrafı dereceye giren öğretmenlere yarım, çeyrek ve gram altın ödülleri verilecek. Komisyon tarafından belirlenen 60 fotoğraf 24 Kasım’da Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde açılacak sergiyle Bolu halkına sunulacak. Sergi bir hafta süreyle açık kalacak.



