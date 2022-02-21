Fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı

Haber: Okay Özcan

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı görüntülemek için ormanlık alanlardaki farklı noktalara fotokapan yerleştirdi. Fotokapanlar sayesinde sonbahardan kış aylarına kadar geçen sürede yaban hayatı gözlemlendi. Yaban hayatı popülasyonunun olduğu bölgelerdeki fotokapanlara çok sayıda yaban hayvanının görüntüsü yansıdı.

Ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların görüntüleri saniye saniye fotokapanlarca görüntülendi. Gruplar halinde gezen yaban hayvanlarının sesleri ve görüntüleri fotokapanlarca görüntülendi.