Fotokapanlarla 7/24 takip

Haber: N. Halid Altundal

Ormanları korumak, izlemek, yasa dışı faaliyetleri engellenmek, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla ORIKEM (Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale) Projesi kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde yerli ve milli yapay zekâ ile suç tespiti yapan fotokapanlar kullanılmaya başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Dairesi Başkanlığınca Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde fotokapan kullanım, işletme ve teknik konulardaki eğitim 31.03.2021 tarihinde OZM Şube Müdürü Kamuran Birinci Koordinatörlüğünde, ORİKEM Koordinatörü Yazgı Coşgun Polad tarafından verildi. Ormanlara yerleştirilen fotokapanlar ile orman sahalarının 7/24 izlendiği, hareket ve ısı sensörlerinden sağlanan görüntü ve videoların, M2M’ye (makineler arası haberleşme) aktarılıp yapay zekâ tarafından işlendiği ve ilgili orman işletme şefine gerçek zamanlı olarak gönderildiği belirtildi.

Yerli ve Milli Yapay Zekâ destekli fotokapanlarda insan, hayvan, araç ve iş makinesi türüne göre alarm oluşturma özelliği bulunduğu, aynı zamanda orman suç aletlerini, canlı-cansız nakil vasıtalarını tanımlayarak öncelikli alarm sınıfları oluşturulduğu ve plaka tanımlama yapılabildiği ifade edildi. Kurulumu gerçekleştirilen fotokapanlar ile orman suçlarının oluşması büyük oranda engelleneceği, yasadışı orman faaliyetleriyle olay yerinde anında müdahale sağlanacağı ve düzenlenen suç zaptlarında, fotokapanlardan elde edilen görüntülerin suç delili olarak kullanılacağı aktarıldı.

Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü merkezinde, ORİKEM canlı izleme ve yönetim odası kurulduğu, taşra teşkilatlarındaki fotokapanların yönetimi, kontrolleri ve teknik desteğin bu merkezden sağlanacağı ve aynı zamanda suç görüntülerinin kayıtların da tutulacağı belirtildi. Kesme, nakil, açma, otlatma, taşıma, kaçak avlanma gibi orman suçlarında koruma sağlayacak olan fotokapanların aynı zamanda insan, kaynak ve zaman tasarrufu da sağladığı vurgulanarak ormanlarda fotokapan kullanımı yaygınlaştıkça, toplumsal karşılığının, bilinç, farkındalık ve caydırıcılık faktörlerinde ölçeklenebilir yükselişinin beklendiği amaçlandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 09:37