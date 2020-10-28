“Fransa bize demokrasi dersi veremez”

Haber: Volkan Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı söylemleri ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sözde karikatürlerine sahip çıkmasına ilimizden tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatı da Macron’un İslam’a karşı yapılan hakaretlere sahip çıkmasına sert tepki gösterdi. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz, CHP Merkez İlçe Yöneticileri Okay Özcan, Kübra Özcan, Atilla Özkan, Feridun Cavaç ve Galip Altunyıldız imzalı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tutumu kınandı.

“FRANSA BİZE DEMOKRASİ DERSİ VEREMEZ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin İslam karşıtı açıklamaları ve Ülkedeki bazı kamu binalarına da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren yazı ve karikatürlerin yansıtılması; ülkemize, dinimize, inancımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır. Yıllarca Cezayirli sivilleri çocuk, yaşlı ve kadın ayırt etmeksizin hedef alan ve Cezayir’i sömürge altına alarak kan ve vahşetle yönetmeye çalışan Fransa bize asla demokrasi dersi veremez!

“FRANSA’YI ESEFLER KINIYORUZ”

Kapatılan ve kapatılmaya çalışılan camiiler bizlerde İslamofobik bir algı yaratmamakta, tam tersine İslam'a olan bağlılığımızı güçlendirmektedir. Hz. Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatürü derste öğrencilere gösterebilecek kadar rahat bir ortam sağlayan okul yönetimini de, bunu öğrencilerden başlayarak, halkın büyük bir kesimine ‘İslami terör’ olarak nitelendiren Fransa’yı esefle kınıyoruz.”