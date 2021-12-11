Freni boşalan araç binaya çarptı

Haber: Ceylan Beykoz

Dağkent Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan İsmail T, 41 ACT 156 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına park ederek çalışmaya başladı.

Kısa süre sonra freni boşalan araç, yol boyunca yaklaşık 100 metre geri gittikten sonra istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Çarpma sesi üzerine aracını park ettiği yere giden İsmail T, kazayı gördü. Binaya çarpan aracın gürültüsü binada paniğe neden oldu. Hafif ticari araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin rapor tutmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı. Yaralananın olmadığı kazada, araçta ve binada hasar oluştu.