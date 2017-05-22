Haber: Aysun Beykoz

Kaza öğle saatlerinde Bolu’nun Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş hanının otoparkında park halinde bulunan ve çevre esnaflardan birinin olduğu öğrenilen 14 H 754 plakalı araç frenleri boşalınca kaymaya başladı. Anayola çıkan araç kontrol edilemeyince kazaya sebep oldu. Anayoldan seyreden Erol Yılmaz’ın şoförlüğünü yaptığı 14 KH 917 plakalı araç, karşısına çıkan otomobili görünce direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden Yılmaz, diğer araca çarpmamak için direksiyonunu sola kırıp yüksek kaldırıma çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Aracın içinde yolcu olarak bulunan Gülşen Yılmaz yaralı olarak Üniversite Hastanesine kaldırılırdı.