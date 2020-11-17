Freni patlayan çekici ile çarpıştı

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, Karadere Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana gelen. Freni patlayan Muhammed Köse idaresindeki 41 VD 520 plakalı çekici cadde üzerinde hızla yol almaya başladı. Sürücü Muhammed Köse araçtan atlayarak kurtulurken, çekici yolda seyreden 14 AD 101 plakalı tıbbi oksijen tüpü yüklü minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan oksijen tüpleri yola savrulurken çekici Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin duvarına çarparak durabildi. Kazada çekici sürücüsü Muhammed Köse ile tıbbi oksijen tüpü taşıyan minibüsteki sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldılar. Kazada yola saçılan oksijen tüplerinin patlamaması olası bir facia yaşanmasının önüne geçti.