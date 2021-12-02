Frenleri boşalan kamyon 5 araca çarptı

Frenleri boşalan demir yüklü kamyon, İzzet Baysal Sanayi Sitesinin içinde 5 araca çarptı. Kalabalık olan sanayi içerisinde kaza anında yaya olarak olay yerinde bulunan bir kadın vatandaş da yaralandı.

Frenleri boşalan kamyon 5 araca çarptı

Haber: S. Özge Yücel

Kaza saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Bolu İzzet Baysal Sanayi Sitesi içerisinde demir yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Frenleri tutmayan kamyonun sürücüsü aracını ancak araçlara çarparak durdurabildi. Kamyon sürücüsü frenlerin boşaldığı anda ne olduğunu anlayamadan 5 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücülerde herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerinde yaya olarak bulunan bir kadın vatandaş araçların yakınında durduğu için yere düşerek başından yara aldı.

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