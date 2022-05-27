Fuar günleri başladı

Düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof.Dr. Mustafa Alişarlı, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Meclis Başkanı Halit Ergül, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J.Alb.Haluk Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, kurum müdürleri, STK Başkan ve temsilcileri, firma sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

Expolife Fuarcılık firma sahibi Serdar Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende konuşma yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, pandemi nedeniyle iki yıl zorunlu kesintiye olan fuar organizasyonunun bu yıl dördüncüsü gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye’de son yıllarda önemi giderek daha fazla artan fuarcılık faaliyetlerinin önemine değinen başkan Ateş, bu yıl yurtiçi fuarlarda yetkilendirilmiş izin kuruluşu olan TOBB’nin fuar takviminde 432 fuar bulunduğunu ve bunlardan ikisinin de bugün açılışı yapılacak olan fuarlar olduğunu belirterek, bugüne kadar Bolu’da yapılan fuarlara 200’den fazla firmanın stand açarak katıldığını, 230 bin kişinin de fuarları ziyaret ettiğini söyledi.

Ateş, Bolu’nun fuarcılık alanındaki potansiyelini daha iyi değerlendirebilmek için şehre kalıcı bir fuar ve kongre merkezi kazandırılmasının faydalı olacağını dile getirerek konuşmasının sonunda fuara katılan ve organizasyona katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Vali Yardımcısı İlhan Turgut’un konuşmalarından sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi ve standlar ziyaret edildi. 4. Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Bolu Yapı Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı 29 Mayıs 2022 Pazar akşamına kadar her gün 10.30-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 21:00