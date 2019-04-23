Fuara damga vurmaya hazırlanıyor

Haber: BMA

İlimizde inşaat sektörünün öncü kuruluşlarından olan Alemdar İnşaat, projelerini Yapı, Mobilya & Ev Tekstili Fuarı’nda sergileyecek. 25-28 Nisan tarihleri arasında ilimiz Kalıcı Konutlar Fuar Alanında düzenlenecek fuarda Alemdar İnşaat, Bolulu vatandaşlar ve çevre illerden gelecek katılımcılar için konut projelerini sergileyecek. Yüzlerce firmanın katılım sağlaması beklenen Yapı, Mobilya & Ev Tekstili Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, “İnşaat sektöründe ilimizde yaptığımız çalışmalarla Bolu halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak ve onları ev sahibi yapabilmek adına dönem dönem kolaylıklar sunuyoruz. Konut projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak ve taleplerini almak adına Alemdar İnşaat olarak Yapı, Mobilya & Ev Tekstili Fuarı’nda biz de yerimizi alacağız. Birbirinden güzel, yeni projelerimizi vatandaşlarımıza anlatacağız. Tüm Bolu halkımızı 25-28 Nisan tarihleri arasında Kalıcı Konutlar Fuar Alanına bekliyorum” diye konuştu.