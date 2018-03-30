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30 Mart 2018 Cuma
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    • Fuar’da Bolu Rüzgarı esti

    22-25 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası Congresium fuar ve kongre merkezinde düzenlenen 3. Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm Fuarına 21 ülkeden 250 turizm firması ile Türkiye’den 45 il katılmış ve fuarı toplam 51 bin kişi ziyaret etti.

    30 Mart 2018 Cuma 12:26
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    Fuar’da Bolu Rüzgarı esti

    Haber: Esra Öztürk

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından açılışı yapılan fuar programı kapsamında 4 gün boyunca gastronomi konulu söyleşi ve konferanslar düzenlendi. Fuarın ilk gününde ise tek tepside 513 kg.lık ve 11800 dilimlik “Dünyanın En Büyük Baklavası” yapılarak Guinness dünya rekoru kırıldı.

    Fuarda Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan stantta bu yıl Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu Belediyeleri de katılarak yörelerinin kültürel ve turistik değerlerini Ankara’da tanıtma imkanı buldular. 4 gün boyunca yoğun ilgi gören Bolu standına gelen ziyaretçilere Bolu ve ilçelerinin yöresel ürünleri ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce dağıtılan çam fidanları ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

    Ayrıca fuarda Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca açılan ayrı bir stantta da İlimizin tanıtımı gerçekleştirildi.

    Anahtar Kelimeler: 22-25, Mart, 2018, Tarihlerinde, Ankara

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