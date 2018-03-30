Haber: Esra Öztürk

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından açılışı yapılan fuar programı kapsamında 4 gün boyunca gastronomi konulu söyleşi ve konferanslar düzenlendi. Fuarın ilk gününde ise tek tepside 513 kg.lık ve 11800 dilimlik “Dünyanın En Büyük Baklavası” yapılarak Guinness dünya rekoru kırıldı.

Fuarda Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılan stantta bu yıl Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu Belediyeleri de katılarak yörelerinin kültürel ve turistik değerlerini Ankara’da tanıtma imkanı buldular. 4 gün boyunca yoğun ilgi gören Bolu standına gelen ziyaretçilere Bolu ve ilçelerinin yöresel ürünleri ikram edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce dağıtılan çam fidanları ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca fuarda Doğu Marmara Kalkınma Ajansınca açılan ayrı bir stantta da İlimizin tanıtımı gerçekleştirildi.