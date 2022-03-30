Fuar’ın dikkat çeken ismi ‘Kocadağ Metal’

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, "Yetenek Her Yerde" temasıyla bu yıl Mart ayı boyunca 11 bölgede düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları’nın sonuncusu Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF), 16 paydaş üniversite ve meslek odalarının iş birliğiyle, 25 ve 26 Mart 2022 tarihlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre Merkezi, İzzet Baysal Kültür Merkezi, Spor Salonları ile fakülteler ve açık hava stantlarında yürütülen bölgenin en büyük kariyer fuarı BATIKAF’a, Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarının yanı sıra paydaş üniversitelerin misafir gençleri de büyük ilgi gösterdi.

KOCADAĞ METAL FUARDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

BATIKAF'ın altın sponsorlarından olan ve ayrıca fuarda yer alan Kocadağ Metal, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Metal sektörünün Bolu'da lider kuruluşu olan ve köklü bir geçmişe sahip Kocadağ Metal'in standını iş ve siyaset dünyasından birçok isim ziyaret etti. İş İnsanı Samet Kocadağ, gelen ziyaretçileri stantta ağırlayarak firma hakkında bilgiler verdi. Öte yandan da Fuara katılan öğrencilere çalışmalar hakkında bilgiler veren Samet Kocadağ, gençlere lazer kesimi ile elde ettikleri anahtarlıklar hediye etti.

"BOLU'YU TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞADIK"

Fuar hakkında bilgi veren Samet Kocadağ, " Batı Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (BATIKAF) firmamız Kocadağ Metal'i, Premium Fuar Alanında açmış olduğumuz standımızla öğrenci kardeşlerimizle buluşturduk. Öğrencilerimizin ilgisi kadar gelen ziyaretçilerimizin de standımıza ilgisi oldukça fazlaydı. Bolu İlimizi temsil etmenin gururunu yaşadık. Batı Karadeniz Kariyer Fuarına en üst düzeyde vermiş olduğumuz destek münasebetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Selim Dursun tarafından onur plaketini tüm çalışanlarımızın adına almanın mutluluğunu yaşadık. Kocadağ Metal olarak 'Zamanı üreterek tüketiyoruz' sloganıyla hareket ediyoruz. Firmamız bundan sonrada bu tür etkinliklerde yerini alarak Bolu'yu en iyi şekilde temsil edecektir." dedi.