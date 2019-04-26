Fuarlar ziyaretçi akınına uğruyor

Haber: BMA

Kalıcı Konutlar Fuar Alanında açılan iki fuarı Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası’nın yanı sıra birçok birlik ve kuruluş da destekliyor. Bolu Fuarının açılış programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, EXPO Life Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve firma temsilcileri katıldı.

Fuarın açılış programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçilirken, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Fuarının, ilimiz açısından kazanımları yüksek, yararlı ve hayırlı bir fuar olmasını diledi.

VALİ ÜMİT, FUARLARIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bundan önce 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen fuarların meydana getirdiği atmosfere ve sonuçlarına bakıldığında, bu çalışmaların son derece olumlu bir grafik çizdiğini gözlemlediğini ifade ederek, il olarak fuar konusunun üzerinde bundan sonra da daha bir ciddiyetle durulması gerektiğini belirtti. Sektörlere bakıldığında, fuarlarımızdan birine de ismini veren gıda, tarım ve hayvancılığın, Bolu ekonomisinin en önde gelen sektörleri arasında olduğunu ifade eden Vali Ümit, “Özellikle kanatlı hayvancılık sektöründe, Türkiye üretiminin yaklaşık %34’ünü sağlayan Bolu, bu alanda Türkiye’nin lokomotif şehridir. İl ekonomimizin üçte birini oluşturan sanayi sektöründe ise saçaklı metal, orman ürünleri, cam, kablo, tekstil, deri, kimya gibi önemli sanayi kollarına sahibiz. Yapı sektöründe de önemli firmalarımız faaliyet gösteriyor. Uluslararası taşımacılıkta Türkiye’nin marka illerinden birisiyiz” dedi.

Düzenlenen açılış töreninde ayrıca Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş ve EXPO Life Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğan da birer konuşma yaparak, fuarın önemine değindiler ve bu fuarın Bolu’ya ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulundular.

AÇILIŞ KURDELASI KESİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Bolu Valisi Ahmet Ümit ve diğer protokol üyeleri tarafından “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarlarının açılış kurdelesi temsili olarak kesilerek, fuarların resmi açılışı gerçekleşti. Kapılarını açan fuarlara Bolu halkı yoğun ilgi gösterirken düzenlenen “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarları 28 Nisan’da sona erecek.