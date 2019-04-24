Fuarlar ziyaretçilerini bekliyor

Haber: BMA

İlimiz Bolu’da Kalıcı Konutlar Fuar Alanında, Expolife Fuarcılık tarafından organize edilen 2 dev fuar kapılarını ziyaretçilerine açıyor. “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarlarına ev sahipliği yapan ilimizden de birçok firma fuarda açtığı stantlarda hizmetlerini sergileyecek. 2007 yılından bu yana fuar sektöründe hizmet vermekte olan Expolife Fuarcılık tarafından düzenlenen 2 dev fuara Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası da destekliyor.

28 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda yüzlerce firma, açtıkları standlar ile sektörel buluşmayı sağlayacak ve potansiyel alıcılarla bir araya gelecek.