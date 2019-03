Fuat Oktay’dan Çor-Der’e özel ziyaret

Haber: C. Kutay Aykan

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Bolu Valiliği’ne geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan, İlhan Turgut ile Çağlaya Kaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ümit Koçak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erhan Varol ve kurum müdürleri karşıladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şahsı ve Bolulular adına teşekkür eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, ziyarette Bolu’da yapılan yatırımlar ile ilgili brifing sunumu yaptı. Valilikte basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Bolu İl Başkanlığı’na geçti. Burada AK Parti Milletvekilleri Fehmi Küpçü, Arzu Aydın, İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ile Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül’ün karşıladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, öncelikle partililerle bir araya geldi. Partililerle görüşmesinin ardından İl Başkanlığınca düzenlenen “Genç Kürsü” programına katılan Fuat Oktay, AK Partili ve Ülkücü gençlerle buluştu. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları söyledi: “Bizim davamız, hem bugünümüz hem yarınlarımız olan gençlerimizi geleceğe öz güvenle hazırlama davasıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Tarihini ve kültürünü bilen aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten ve sürekli daha da ileriye bakan, daha iyisini arzulayan, daha iyisi için gecesini gündüzüne katan bir gençlik arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daima ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Siz gençlerimizin enerjisi, desteği yanımızda olduğu sürece Allah’ın izniyle bizi kimse durduramaz. Daha güzel günlere, siz gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönem yeni projeler üretme, yeni yatırımlar yapma dönemidir.”

ÇORUMLULAR DERNEĞİNE ZİYARET

AK Parti İl Başkanlığının ardından beraberindekiler ile Bolu Çorumlular Derneği’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Dernek Başkanı Hakkı Dişli karşıladı. Burada çok sayıda Çorumlu ile bir araya gelen Fuat Oktay vatandaşlara hitap etti. Oktay konuşmasında, "Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize milletimizin desteği ile sahip çıkıyor, 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza sizlerle yürüyoruz. Sizlerin desteğiyle 31 Mart’ta 2023 hedeflerimize inşallah bir adım daha yaklaşacağız. 17 yıldır Bolu’da bir yandan ilçe belediyelerimiz, bir yandan il belediyemiz, bir yandan bakanlıklarımız yaptıkları yatırımlarla Bolu’nun çehresini değiştirdiler, güzelliğine güzellik kattılar. Son 17 yılda Bolu’ya 9 milyar lira yatırım yaptık.”

Ulaşıma toplamda 4,3 milyar lira yatırım yaparak, Gümüşova-Gerede ile Bolu Dağı geçişini hizmete açtıklarını anımsatan Oktay, "Yolları kısalttık, geçilmez dağları geçilir kıldık. Bolu Dağı'nı kimse delemiyordu ama biz deldik. 'Bolu Dağı Tüneli'ni patates deposu mu yapsak, yoksa buraya doğal gaz mı pompalasak' diye düşünüyorlardı hatırlıyor musunuz? Biz Bolu dağlarındaki kazaları unutmuyoruz, buralardaki trafik kazalarıyla nice canlarımız gitti. Onun için 'biz bu dağı deleriz' dedik ve deldik. Merkeze ve birçok ilçemize doğal gazı ulaştırdık, sizleri kömür, odun taşıma zahmetinden kurtardık” diye konuştu.

Konuşmasında terörle mücadele konusuna da değinen Oktay, ayrıca şunları söyledi:"Dedik ki 'inlerine gireceğiz.' Ne oldu? Girdik. FETÖ’nün de inine girdik, PKK’nın da... Kaçacak delik arar hale geldiler. Almanya’ya, Hollanda’ya, ABD’ye kaçtılar. Hepsini biliyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Karşılaştığımız sorunları ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içinde olduk. Ülkemize karşı yapılan saldırılar karşısında girdiğimiz mücadelelerden, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hep zaferle çıktık."

ÇORUMLULARA ÖVGÜ

Son 17 yılda ülkeyi her alanda başarılarla tanıştırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye’nin başarısında payı olan Çorumla, Bolu'yla, 81 il ve 82 milyon vatandaşımızla, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, Cumhurbaşkanımıza desteğinizle, Türkiye’nin son 17 yıldır siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Çorumlular Derneği’ne ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bolu Belediyesi tarafından ‘Eğitime %100 Destek Projesi’ kapsamında, üniversite öğrencilerine verilecek dizüstü bilgisayarların dağıtım törenine katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Bolu halkına getirdiğini söyleyerek başladı.

Konuşmasının devamında “Bolu binlerce yıllık tarihini, gelenek ve görenekleriyle bugüne taşımış ve bugüne taşımaya başarmış bir memleketimiz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası olan Akşemsettin’in mayası ile yoğrulmuştur” diyen Fuat Oktay, “Bugüne kadar Bolu’nun güzel insanlarının karşına hep yeni ve güzel müjdelerle geldik. İşte bugün de sizlerle 10 yıldır devam eden bir olay için bir araya geldik. Bolu Belediyesi vesilesi ile üniversite kazanan öğrencilerimize bilgisayar hediye edeceğiz. Bolu Belediyemizle eğitime yüzde 100 destek verme projesi kapsamında tüm üniversiteye kazanan öğrencilerimize tam 10 bin bilgisayar hediye ettik. Dünden bugüne farkımız ise dün üniversiteye öğrencilerimizi gönderiyorduk, bugün artık üniversitelerimizi öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz. Liseyi bitiren ve üniversiteye geçmek isteyen öğrencilerimizin girememesi için hiçbir sebep yok. Dolayısı ile bundan sonra dağıtacağımız bilgisayarların sayısı giderek artabilir. Bu yıl da bin gencimize bilgisayarlarımız hediye edilecek. Yüksek öğrenim gören gençlerimize destek veren belediyemize bu projesi için yürekten tebrik ediyorum. İstikbalimizin teminatı, geleceğimiz olan gençlerimize ne kadar destek versek azdır” diye konuştu.

“9 MİLYAR TL’LİK YATIRIM YAPTIK”

Bolu’nun eğitimine, inşaatına, sanayisine 9 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ifade eden Oktay ayrıca şunları söyledi: “Bolu’da işçimizi, emeklimizi, sanayicimizi, çiftçimizin her birini gözettik Bolulu her bir kardeşimiz huzurunu istedik. Biz bugüne kadar planı, bütçesi olmayan hiçbir işi milletimize de, sizlere de sunmadık. Bizim davamız, her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturma davasıdır. Ülkemizi her alanda rekor ve başarılar ile tanıştırdık. Bolulu kardeşlerimiz bizlere her zaman yol arkadaşlığı etti, destek oldu. Bugün Türkiye’nin ve Bolu’nun geldiği yer her şeyden önce milletimizin başarısının ifadesidir. 31 Mart seçimlerinden sonra mücadele azmimiz ile ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız. Bunun için ülkemizin 81 vilayeti yine Bolu içinde olmak üzere her bir şehrimize büyük görevler düşüyor. İnşallah 31 Mart’tan sonra daha büyük projeleri birer birer hayata geçireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın konuşmasının ardından bilgisayar dağıtım törenine geçildi. Fuat Oktay ve Belediye Başkanı Yılmaz öğrencilere bilgisayarlarını hediye etti. Bilgisayarlarını Fuat Oktay’ın elinden alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.