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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Fuhuş pazarlığına polis baskını

    İlimizde bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği operasyon yaptı. Operasyonda 4 kişi suçüstü yakalandı. Bir kişi adliyeye sevk edildi.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 13:15
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    Fuhuş pazarlığına polis baskını

    Haber: Semih Baykal

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler kent merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir parkta  4 kişinin fuhuş pazarlığı yaptığını fark etti. Uzaktan şahısları takibe alan ekipler, 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G.'nin, fuhuş için anlaştıkları 2 kişiden para aldığını tespit etti. Para alışverişi sırasında ekipler 4 kişiyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi ve kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asım K. ise 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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