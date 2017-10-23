Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler kent merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir parkta 4 kişinin fuhuş pazarlığı yaptığını fark etti. Uzaktan şahısları takibe alan ekipler, 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G.'nin, fuhuş için anlaştıkları 2 kişiden para aldığını tespit etti. Para alışverişi sırasında ekipler 4 kişiyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi ve kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asım K. ise 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.