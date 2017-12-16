Haber: Semih BAYKAL

Dün akşam saatlerinde ilimiz Karaçayır Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri eve baskın düzenledi. Ekipler, evde bulunan 27 yaşındaki erkek M.T. ile 30 yaşındaki kadın Ö.Y.’yi fuhuş yaptıkları esnada suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Erkek şüpheli şahıs para cezasının ardından serbest bırakılırken, kadın şüpheli ‘Zehrevi Hastalıklar’ raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Hastanedeki ilk incelemede herhangi bir hastalığa rastlanmayan Ö.Y. para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.