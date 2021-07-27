Futbol sahası düzenlemesi yaptırılacak

2021 İNAĞZI PARKI FUTBOL SAHASI DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Futbol sahası düzenlemesi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 2021 İNAĞZI PARKI FUTBOL SAHASI DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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