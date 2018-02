Haber: Esra Öztürk

Günümüzde giderek gelişen moda dünyasında farklı giyim tarzlarına hitap eden yeni işletmeler de ilimizde hizmete girmeye devam ediyor. Son olarak farklı tasarım ve renk çeşitleriyle ön plana çıkan ürünleri Bolu halkıyla buluşturan Gala Fashion Plus hizmete başladı. Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 71/B’de açılan Gala’nın sahibi Yılmaz Çınar, 10 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Daha önce 3 yıl boyunca küçük bir dükkanda kendi işimi yaptım. Bu küçük dükkanımı 3 yılın sonrasında devrettim ve bugün Gala Fashion Plus’ı açarak Bolulu vatandaşlara hizmet vermeye başladım. Farklı tasarım ve renk çeşitleriyle kaliteli ürünlerimizi vatandaşlarımızın da seveceğinden kuşkumuz yok. Alışılmışın dışına çıkan giyim tarzlarını seven tüm bayanlarımızı mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.