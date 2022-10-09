Gamze Akkuş’tan mobbing iddiası için meclise soru önergesi

Haber: Süleyman Kurt

Manşette yayınladığımız haberin ardından meclise gönderilen soru önergesinde “yazılı sınavdan 85 alan biyolog Cemile Abdulganioğlu’na sözlüden düşük verilmesinin sebebi Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un şube müdürü atanmasını sağlamak mıdır?” şeklinde birçok soru yer aldı.

İşte meclise taşınan önergedeki tüm sorular:

Ferda KURT’un yazılı ve sözlü notu ayrı ayrı kaçtır?

Yazılıdan 85 alan Biyolog Cemile Abdulganioğlu KESK’e bağlı Yapı-Yol Sen üyesi olduğu için mi düşük sözlü notu verilmiştir?

16 yıllık kamu meslek hayatı boyunca hiçbir disiplin cezası olmayan, uluslararası çalışmaları olup, AB projelerinde başarılar elde etmiş, sicilinde teşekkür belgeleri olan Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosuna sahip tek çalışan olmasına rağmen Abdulganioğlu hangi kamu yararı gözetilerek İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resen tayin edilmiştir?

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü olarak atanmasının ardından Cemile Abdulganioğlu’nun çalıştığı şube olan ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğün’den başka bir şubeye neden gönderilmiştir? Bu değişikliğin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan KURT’un eşi Ferda KURT’un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü̈ olarak atanması ile bir ilgisi var mıdır? Tesadüf müdür?

Cemile Abdulganioğlu’nun çalıştığı şubesinin değiştirilmesi açıka bir Mobbing değil midir?

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosunda sahip ve hali hazırda çalışmakta olan kamu emekçisi var mıdır?

Yoksa Temmuz ayında Bolu’da ölümle sonuçlanan zehirlenme vakası olmasına rağmen, ileride bu ve benzeri bir olayla karşılaşılması durumunda Bolu’nun tek biyoloğu İstanbul’a sürgün edildiği için idare ne yapacaktır? Şeklinde sorular yer aldı.