HABER:Faruk ÇİDEM

Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin 25 yıl önce gerçekleştirdiği 'Hocalı Soykırımı'nın yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın da katıldığı panel gerçekleştirildi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Azerbaycan Harici İşler Nazırlığı'nda görevli Asif Heyder Oğlu Rüstemli, Dahili İşler Nazırlığı görevlisi Aqil Memmedov, Heykeltraş Prof. Dr. Akif Askarov, Yeni Yurt Sosial İnkişaf İçtimai Birliği Başkanı Mahire Esedova'nın katıldığı panelde konuşma yapan Ganire Paşayeva, "Biz ne kadar insanımızı terörle mücadelede şehit verdik. Bu terör örgütleri silahları nereden alıyor. Bu politik desteği nereden alıyorlar. Bunları iyi bilmelisiniz" dedi.

"Türkiye'nin güçlenmesi Türk müslüman coğrafyasının güçlenmesi demek"

Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmemesini isteyenler olduğunu ifade eden Ganire Paşayeva, "çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesi Türk Müslüman Coğrafyasının güçlenmesi demektir. Çünkü Türkiye güçlenirse Türk müslüman dünyasına daha çok sahip çıkacak. Ama Türkiye zayırlarsa amaçlarına çok çabuk ulaşacaklar. Onlara bir engel yaratan devlet olmayacak. O yüzden ya bizimlesiniz diyorlar ya da bizimle değilseniz, destek vermezseniz biz seni zayıflatıp istediğimizi yaptırmayı biliriz. Bu terör örgütlerinin arkasındaki anlayış ve bilinç budur" şeklinde konuştu.



