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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • GANİRE PAŞAYEVA 'Karabağ Parkı' açılışında gözyaşlarını tutamadı

    Bolu'da, belediye tarafından içerisinde 'Har-ı Bülbül Çiçeği' anıtının bulunduğu Karabağ Parkı'nın açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva gözyaşlarını tutamadı.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 18:22
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    GANİRE PAŞAYEVA 'Karabağ Parkı' açılışında gözyaşlarını tutamadı

    HABER: Faruk ÇİDEM
    Bolu'da Borazanlar Mahallesi'ne yapılan Karabağ Parkı'nın açılışına katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarını tutamadı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye  Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekili Ganire Paşayeva ve davetlilerin katıldığı açılış töreninde konuşan Paşeyava, "topraklarımızı işgalden azad edeceğiz" dedi.

    Hocalı Soykırımı'nı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "bu park, bu anıt her zaman  bir bilinç verecek. Anıtın üzerinde yazılı olan Karabağ toprağı bizim vatan toprağımızdır. Boluluların da Türkiye'deki insanımızın da Azerbaycan'dakinin de toprağıdır ve biz onu inşallah geri alacağız. Biz ne Hocalı Soykırımını unuttuk, ne unutacağız ne de unutturacağız. Bunu yapanlar adalet karşısında cevap verecekler" şeklinde konuştu.

    Parkın içerisinde anıtı bulunan ve heykeltraş Prof. Dr. Akif Askarov tarafından yapılan Har-ı Bülbül çiçeğine hasret kaldıklarını ifade eden Paşeyava, "Bu çiçek sadece Karabağ'da yetişir. Azerbaycan'ın başka bölgelerinde de yetişmez. Ve biz bu çiçeğe hasret kaldık. İnanıyoruz ki, o gün uzakta değil. İnşallah Azerbaycan ve Türkiye'miz birlikte bir millet iki devlet olarak topraklarımızı işgalden azad edeceğiz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Belediye, Içerisinde, Har-ı, Bülbül

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