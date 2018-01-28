Haber: Semih Baykal



İlimiz Sağlık Mahallesi Yelki Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturan Hayrettin Vural, 14 DK 650 plakalı otomobilini garaja park ederek evine çıktı. Bir süre sonra kapalı garaj içerisinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri garajın kapısını açtığında Hayrettin Vural’a ait 14 DK 650 plakalı otomobilin yandığını gördü. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin tüm aracı sarmadan söndürdü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.