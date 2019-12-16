Haber: C. Kutay AYKAN

Kış aylarında olduğumuz şu günlerde dar gelirli vatandaşların ekonomik zorluk çektiğini fark eden Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, pazartesi günleri kurulan büyük Bolu Pazarında, ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için Pazar yerinin ortasına gariban tezgahı kurdu. Pazarcı esnafının gönlünden kopan kasa kasa meyveler, sebzeler tezgaha konulduktan sonra poşetlenerek ihtiyaç sahibi olanların alması için tezgaha konuldu. Bazı duyarlı ve yardımsever vatandaşlarda bu kampanyaya destek oldu. Pazar arabasıyla pazarcı esnafları tek tek dolaşıldı ve yardımlar toplandı.

Gariban tezgahı konusunda açıklama yapan Bolu Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, “Biz Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası olarak burada bizim amacımız kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerine, durumu muhtaç olan kişilere meyve ve sebze yardımında bulunmak. Sandığa pazarcılar koyuyor, normal vatandaş da alıp bırakabiliyor. Bizim burada en son olan müşterilerimiz var. O müşterilerimiz de, herkes saat 21.00-22.00’de evinde bir elinde kumanda televizyon izlerken, bir elinde mandalina, portakal yerken o an asıl bizim müşterilerimiz çıkıyor. Çöpçülerden önce çıkan müşterilerimiz, yani ihtiyaç sahibi olan asıl kişiler çıkıyor. Biz onlara vermek için bu sandığı kurduk. Her Pazartesi bunun devamını yapacağız” dedi.