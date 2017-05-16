Haber: Kasım ŞAHİN

Garipoğlu, hem Anneler Günü hem de hemşeriler günü nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şehit annesini ziyaret eden Garipoğlu daha sonra hemşeriler günü dolayısıyla 112 Acil Komuta merkezinde görev yapan hemşirelerle beraber olup onlarla güzel anlar geçirdi.

İzzet Baysal Huzurevine de ziyarette bulunan bir dönem MHP’den Bolu Milletvekili adayı olan Kader Garipoğlu, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Timuçin Erem, MHP Bolu Belediye Meclis üyesi Ercan Üsküp ve Türkiye Sakatlar Derneği Bolu Şube Başkanı Kader Tut Arduç katıldı. Birlikte annelere karanfil hediye ettiler.