Haber: Kasım ŞAHİN

Garipoğlu, hem Anneler Günü hem de hemşeriler günü nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şehit annesini ziyaret eden Garipoğlu daha sonra hemşeriler günü dolayısıyla 112 Acil Komuta merkezinde görev yapan hemşirelerle beraber olup onlarla güzel anlar geçirdi.

İzzet Baysal Huzurevine de ziyarette bulunan bir dönem MHP’den Bolu Milletvekili adayı olan Kader Garipoğlu, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Timuçin Erem’le birlikte annelere karanfil hediye ettiler.