​​​​​​​Garipoğlu’nu Allah korudu

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza önceki gün Kocaeli-Gölcük yolu üzerinde meydana geldi. Kader Garipoğlu , kazadan bir hafta önce satın aldığı 06 ZZ 400 plakalı aracına, kızını ve kayınvalidesini alarak Gölcük yolu üzerinde trafiğe çıktı. Garipoğlu, aracın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince, araç taklalar atarak yol yola ters bir şekilde devrildi.

Kader Garipoğlu’nun 2015 yılında TEM otoyolu Düzce kesimde de bir kaza yapmış ve kazadan yara almadan kurtulmuştu. Önceki gün ikinci kazasını yaşayan Garipoğlu, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı ve aracın ters takla atmasını, hurda halini görenler; “Bu araçtan kurtulmak imkansız. Allah korumuş, verilmiş sadakası varmış” yorumu yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 15:20