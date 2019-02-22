​​​​​​​Garipoğlu’nu Allah korudu

2015 genel seçimlerinde MHP Bolu’dan 2. Sıra milletvekili adayı olan ve aynı zamanda bir Bolu hayranı ve Bolu sevdasını hep yüreğinde taşıyan Kader Garipoğlu, büyük bir kaza geçirdi. Garipoğlu ters takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

​​​​​​​Garipoğlu’nu Allah korudu

Haber: Kasım ŞAHİN

Kaza önceki gün Kocaeli-Gölcük yolu üzerinde meydana geldi. Kader Garipoğlu , kazadan bir hafta önce satın aldığı 06 ZZ 400 plakalı aracına, kızını ve kayınvalidesini alarak Gölcük yolu üzerinde trafiğe çıktı. Garipoğlu, aracın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden direksiyonu çevirince, araç taklalar atarak yol yola ters bir şekilde devrildi.

Kader Garipoğlu’nun 2015 yılında TEM otoyolu Düzce kesimde de bir kaza yapmış ve kazadan yara almadan kurtulmuştu. Önceki gün ikinci kazasını yaşayan Garipoğlu, emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı ve aracın ters takla atmasını, hurda halini görenler; “Bu araçtan kurtulmak imkansız. Allah korumuş, verilmiş sadakası varmış” yorumu yaptılar.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 15:20
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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