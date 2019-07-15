Haber: Esra Öztürk

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bolu Valiliği öncülüğünde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliğinde tören yapıldı. Düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, 15 Temmuz’da İstanbul’da şehit olan polis memuru Ozan Özen’in babası Metin ve annesi Emine Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan törende İl Müftülüğünden imamlar şehitlerimizin ruhları için dualar okudular. Edilen duaların ardından protokol üyeleri ve törene katılanlar 15 Temmuz günü İstanbul'da görev yaptığı esnada şehit edilen polis memuru Ozan Özen ile şehitlikte kabri bulunan diğer şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 13:44