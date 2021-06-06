Gaspçılar yakalandı

İlimizde, 17 yaşındaki gencin cep telefonunu gasp eden 3 kişi polis tarafından yakalandı. 2 şüpheli Ankara'da bir şüpheli de Bolu'da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gaspçılar yakalandı

Haber: Okay Özcan

Olay, 21 Mayıs saat 18.00 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. E.E. (17) tek başına yürüdüğü sırada yanına yaklaşan maskeli 3 kişi cep telefonunu istedi. E.E. silahlı olduğu iddia edilen 3 kişiye direnmeden cep telefonunu verdi. Şüpheliler E.E.'nin cep telefonunu aldıktan sonra koşarak kaçtı. E.E., daha sonra durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler T.Ç. (21) ve F.E.'nin (19) Ankara'da, S.S.'nin (21) ise Bolu'da olduğu belirlendi. 2 şüpheli Ankara'da bir şüpheli de Bolu'da yakalanarak gözaltına alındı. S.S.'nin daha önce 6, F.E.'nin 4 ve T.Ç.'nin ise 3 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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