MAD (Manavgat Aşçılar Derneği) Onursal Üyesi ve TAFED (Türkiye Aşçılar Federasyonu) Başkan Yardımcısı İsmail Karataş konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak şunları söyledi; “Bolu ilimizin Mengen ilçesinde hazırlıkları tamamlanarak açılması için gün saydığımız AİBÜ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılışından vazgeçilerek, ilçemizden alınması biz Mengen sevdalılarını fazlasıyla üzmüştür. Bolu ilimizin yetiştirdiği değerli şahsiyet rahmetli iş adamı İzzet BAYSAL‘ın ismini, adı aşçılıkla anılan Mengen ilçemizde de yaşatmak bizlerin en doğal hakkıdır.”

“BÖLÜMÜN MENGEN’DE KALMASINI İSTİYORUZ”

Gastronomi ve Mutfak Bölümünün Mengen kalmasını istediklerini ifade eden Karataş; “Evet, bizler gurbetçiyiz ama her zaman ilimizin ve özellikle ilçemizin yanında yer almaktayız. Bilindiği gibi Mengen ilçemiz yüzyıllardır, Osmanlı Saraylarından bu güne kadar yiyecek içecek sektörüne sayılamayacak sayıda aşçı yetiştirmiş, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüyle de bunu taçlandırmak istemiştir. Ama maalesef yapılan bu haksızlıktan dolayı hevesimiz kursağımızda kalmıştır. 1981 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz festivallerle Mengen’imizi yurt içi ve yurt dışında tanıtarak marka şehir olması konusunda çok büyük çabalar sarf ettik. Turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan aşçılarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz turizm festivalleri büyük oranda meyvesini verdi. Bu da özellikle, çalışmadan, emek sarf etmeden ve bedavadan, kazanmaya çalışan kimselerin iştahını kabartmış olmalı. İzzet Baysal Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Baysal’ın almış olduğu karara saygı duymanın yanında, Mengen’in aşçılıkta marka bir isim olduğu da asla göz ardı edilmemelidir. Bu durum derneklerimiz ve federasyonlarımız tarafından da yakinen takip edilmektedir. Bizler AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Mengen’de kalmasını istiyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI’nın bu haykırışlarımıza kulak vereceği inancıyla, alınacak karara saygı duyacağımı içtenlikle belirtmek isterim” dedi.