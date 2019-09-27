Gastronomi konusunda bir tepki de Özcan’dan

Haber: Birol Ertunç

Son günlerde yeniden gündeme gelen Mengen’de eğitim veren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından il merkezine taşınması konusuna bir tepki de 24 Haziran 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Bolu 2. sıra Milletvekili Adayı olan Özer Özcan’dan geldi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özer Özcan, “Maddi ve manevi her haliyle tertemiz Mengenliler. Tarihe çakılmış aşçılıktaki ünleri ile mutfakların sultanları.Yirmi bine yakın nüfusu ve yüz yirmi bini aşkın gurbetçisi ile çoğu aşçılık mesleğinde ülkemizin en yoğun sigortalı bulunan ilçesi. Emeklerini aşa, alın terlerini maaşa çeviren sıla hasretli güzel insanlar Her türlü farklılıklarını ahenkle birleştirerek, çalışıp çabalayarak, İzzet Baysal Vakfından da katkı alarak, A.İ.B.Ü. bünyesinde, ata yadigarı mesleklerinin okutulduğu bir yüksek okula kavuştular.

Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okulu açıldığı günden bu yana tercih edildiği için emsallerine göre en yüksek puanla öğrenci alıyor. Öğrencileri sorunsuz staj yeri ve beklemeden iş imkanına kavuşabiliyorlar. A.İ.B.Ü. ni Bolu'muza kazandıran İzzet Baysal Vakfı, Sn. Ahmet Baysal önderliğinde ve Bel. Bşk. Sn. Turhan Bulut'un gayretleri ile öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hizmetine sunulacak her imkana sahip modern bir kampüsü tamamlamak üzereler. Bu hareketliliğin farkına varan ilçe halkı ile esnaf ve sanatkarlar yatırımlarını ümit ve şevk ile gerçekleştirmektedir. Tam bu aşamada, geçen şubat ayında tartışması sonlanmış olan yüksek okulun Bolu merkez kampüsüne taşınması olayı yeniden alevlendi. Ortalık ayağa kalktı” dedi.

“MEMLEKETİMİZİN SN. YÖNETİCİLERİ, SN. MİLLETVEKİLLERİ DİLLERİNİ Mİ YUTTULAR?”

Özcan açıklamasının devamında ise Rektör Alişarlı’nın, yardımcısını Mengen’e göndererek okulun taşınmasını konu alan raporlar hazırlattığını belirterek şunları söyledi: “Hazırlanan bu raporları da taşınmaya gerekçe oluşturması için Ankara'daki ilgili mercilere göndermiş. Raporlarda ne var ne yok kesin bir bilgi yok. Kampüsün temel atma töreninde Sn. Rektörün konuşmasından anladığımız kadarıyla bitti sandığımız taşınma konusunu gündeme getiren raporların içeriği de, sonucun ne olacağı da bilinmiyor. Ancak okulun Mengen'de kalmasını isteyen herkeste yoğun bir endişe yaşanıyor Okulun taşınması ile ilgili ilk oyun bozularak, heveslileri susturulup, hamleleri geriletildikten sonra, yine sinsi bir şekilde hazırlandığı söylenen rapor ile ortalık hareketlendi... Aklı eren, hakka saygılı hemen hemen herkesin karşı çıktığı okulun Mengen'den taşınması olayı, açığa kavuşturulamayan kozmik bir hal aldı. Mengenli olan olmayan herkes tepkili ve çok üzgün. Allah'tan direnç gücü fazla, kitleleri birleştirebilme yeteneği yüksek Sn. Turhan Bulut gibi bir belediye başkanı var. Hem ilçeyi yönetebilmek, hem de bu yanlış ve anlamsız sinsiliğin önüne geçebilmek için Mengenliler ile beraber büyük çaba harcıyor. Sitemimi sözün sonuna bırakmıştım. Üzülerek ifade ediyorum. Memleketimizin Sn. Yöneticileri, Sn. Milletvekilleri dillerini mi yuttular, nerelerdeler? Millet birbirine girmeden konu hakkında Sn. Rektörden alacakları bilgilerle beraber kamuoyuna kesin doğruları ifade eden bir açıklama yapsalar ne olur? Mengen'lilerin analarının ak sütü gibi hakkı olan okullarını yerinde tutmak, doğrudan yana tavır koymak, hakkı daim kılarak, halkı rahatlatmak bu kadar mı zordur?”