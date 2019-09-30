Gastronomi Mengen’de kalıyor

Haber: Aysun Beykoz

Mengen’de eğitime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı tarafından Bolu il merkezine taşınmasıile ilgili İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’ın gözyaşları içinde yaptığı açıklamaların ardından Rektör Alişarlı’ya tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü ve Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından yapılan yazılı açıklamada devlet kurumlarını ve bu kurumların başındaki idarecilerin yıpratılmasına yönelik kurgulanan olaylar olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü ve İl Başkanı Nurettin Doğanay imzalı yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. “Son günlerde “birileri” siyaseten Mengen Gastronomi Fakültesi’yle ilgili “Kapatılacağına” ilişkin kamuoyunu ısrarla meşgul etmekte ve de yanlış yönlendirmektedir. Bizler bu oyunu ilk defa bu yıl görmedik. Her eğitim öğretim yılı açılışı öncesinde belirli bir zihniyet tarafından yazılan bu senaryo, yine bu zihniyet tarafından kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ile sergilenmekte, Bolulu hemşerilerimizin üzülmesine neden olmaktadır. Bizler AK Parti Ailesi İl Başkanı ve Bolu Milletvekilleri olarak süreci yakinen takip etmekteyiz. Ayrıca ilk günden itibaren gerek Sayın Valimiz gerekse de Sayın Rektörümüzle iletişim ve bilgi akışı içerisindeyiz. Ne yazık ki üzülerek ve endişeyle görmekteyiz ki; süreç devlet kurumlarını ve bu kurumların başındaki değerli idarecilerin yıpratılmasına yönelik kurgulanmaktadır. Âli bildiğimiz devletimizin, İzzet Babamızın manevi şahsında Devlet Üniversitemizin ve kurumlarımızın yıpratılmasını tasvip etmemiz de müsaade etmemizde mümkün değildir. Bizler biliyoruz ki; gerek Bolu merkez gerekse de ilçelerimizin tamamının kazanımları ve müktesebatları; siyaset yapan, kamuoyunu yanlış bilgilendiren Vakıf, Dernek ve CHP’li Belediye Başkanlarının şahsi ikballerinden daha kıymetlidir. Üniversitemizin Yüksekokullarının bulunduğu Seben, Gerede ve Yeniçağa’mızda bu tür bir problemin yaşanmamasına karşılık sürekli Mengen’de bu konunun gündeme gelmesinin nedenlerini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Seben, Gerede ve Yeniçağa’daki yerel yönetimlerin üniversite öğrencilerimize ve öğretim görevlilerimize ne tür imkânlar sağladıklarını araştırmak bile sorunun neden kaynaklandığını ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda bizlere emanet edilen Üniversiteli öğrencilerimizin yerel yönetimden kaynaklı sorunlarının yakinen takipçisi olacağımızı da açıklıkla ifade etmekteyiz. Sonuç olarak; Mengen Gastronomi Fakültemizin kazanılmış hakları dün olduğu gibi bugün de yarın da korunacak, mevcut hâliyle Mengen’de kalmaya devam edecektir. Bolu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”