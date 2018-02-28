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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • “Gastronomi Mengen'de Kalmalıdır”

    Mengen’de bulunan AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Bölümünün Bolu Merkeze alınmak istenmesine bir tepki de Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve bağlı Dernekler yönetiminden geldi.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 09:35
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    “Gastronomi Mengen'de Kalmalıdır”

    Haber: Gönül Olutürk

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından Mengen’de bulunan AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Bölümünün Bolu Merkeze alınmak istenmesine karşı çıkan Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve bağlı Dernekler yönetimi konuyla ilgili şunları söyledi; “Bolu ilimizin Mengen ilçesinde bulunan AİBÜ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Mengen'den alınmasına Rektörlüğün 8 Mart da karar vereceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu girişim Mengenli hemşehrilerimizi tedirgin ederek, üzmüştür. Gurbet de yaşayan biz Bolulular olarak da tasvip etmiyoruz. Tabiatın ve Mutfağın Kalbi Bolu olduğu gibi Aşçılığın Başkenti de Anavatanı da Mengen'dir. Osmanlı döneminden günümüze gelen aşçıların yetişmesinde Mengen'in rolü büyüktür. Alaylı olarak yetişen Mengenli aşçılarımız, Aşçılar Meslek lisesi, Anadolu Lisesi ve iki yıllık yüksel okul derken akabinde dört yıllık yüksek okulla perçinlenerek, tahsilli bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde uygulayarak yetişmektedirler. Şimdi kalkıp bu ilim yuvasını ellerinden alıp öksüz bırakmak ne yeri, ne de zamanıdır. Taş yerinde ağırdır.”

    “ÖNEMLİ OLAN HER İKİ TARAFI DA MEMNUN EDEBİLMEKTİR”

    Açıklamasının devamında Dernek yönetimi; “Basından izlediğimiz kadar Gastronomi de okuyan gençlerin Mengen de durmayıp Bolu'ya geçmek istedikleri ifade edilmektedir. Gençlerimizde kendi yönlerinden haklı olabilirler. Diyelim ki gençler bulundukları illerde, ilçelerde biz Ankara'yı, İstanbul'u İzmir'i velhasıl büyük illeri istiyoruz deseler o zaman o illerimizde ki Üniversiteleri de kapatıp, Büyük illere mi taşıyacaklar. Bu gün Yurdumuzun dört bir tarafını saran eğitim kuruluşları belki istenilen sosyo ekonomik yaşam tarzlarını karşılayamıyor olabilirler. Ama o bölgenin Mülki ve Yerel yöneticileri kısa zamanlarda önlemleri alıp, ihtiyaçları azami ölçüde karşılamak zorundadırlar. O yörenin esnafı da gerekli hassasiyeti gösterip, günü kurtarmak yerine ekmek teknelerini kollayıp gözetmeleri gerekir. Yoksa her zaman böyle taşınalım durumları ile karşılaşabilirler. Önemli olan her iki tarafı da memnun edebilmektir.Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve Bağlı Dernekler Yönetimi olarak sonuçta; Mengen ilçemizi ve Bolu ilimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtarak marka şehir olması konusunda çok büyük çabalar sarf edilmektedir. Turizm sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olan aşçılarımızla beraber gerçekleştirilen turizm festivalleri büyük oranda tanıtım ayağında başarılar göstermektedir. Bu başarılar Üniversite öğrencilerininde katıldığı çeşitli festival ve yarışmalar da perçinlenmektedir. Bu nedenle bizlerde aşçılığın dünyaya yayıldığı Mengen ilçemizde AİBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün kalmasını arzu ediyoruz. AİBÜ Rektörlüğü yönetimininde hassayiyetle davranacağı umuduyla Yönetimlerimiz ve Ankara da yaşayan Bolulular adına, selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarız” dediler.

    Anahtar Kelimeler: Mengen’de, Bulunan, AİBÜ, Gastronomi, Mutfak

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