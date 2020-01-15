Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, 15 yıl aradan sonra tekrar Göynük Belediye Başkanı olan Ahmet Çankaya, ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalar ve ilerleyen zamanda yapacakları çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasına 1989-2004 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptığını ve 15 sene dinlendikten sonra görevi tekrar devraldığını belirterek başlayan Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Şimdi hizmetler hem alt yapı-üst yapı hem de sosyal hizmetler olarak önemli. Düğün, dernek, cenaze, hastalık halleri gibi birçok şey önemli. Bu yönlerde de şu anda aktif görev yapıyoruz. Göynük’ün benim dönemimden itibaren alt yapı sıkıntısı fazla yok. Şu anda ekonomik olarak birçok hizmet vermek çabasındayız. Şu anda kadın kooperatifini kurduk” dedi.

“GASTRONOMİ YARIŞMASI YAPACAĞIZ”

Göynük’te daha önceden dokuma kültürünün mevcut olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Çankaya açıklamasının devamında, “Herkes giyeceği çamaşırı, kullanacağı yorganı, çarşafı kendi üretirdi. O kültür, sanayi toplumu ile beraber azalmasına rağmen şimdi antika olarak devam ediyor. Tokalı örtümüzü markaya aldık, bombay fasulyemiz meşhur, onu markaya aldık. Şimdi gastronomi yarışması yapacağız. Göynük yemek kültürü, Osmanlı kültürü. Onları şu anda kitaplaştırmaya başladık. Tekrar el sanatları yönünde, körelen el sanatlarımızı canlandırma çabamız var. Göynük’te ağaç işçiliği, kaşık gibi, hediyelik eşya gibi çalışmalar var. Daha değişik, kışlık erzak ihtiyacını vatandaşımız kendi temin ederdi. Pekmezini, turşusunu… Bunları satılabilir marka haline de getiriyoruz. Masterchef Mehmet Beyle de görüştük. Yemek kültürümüzü bir sponsor aracılığıyla bir yarışma haline getirip, en iyilerinin formülünü işleyeceğiz. Markalaştıracağımız aşağı yukarı 10’dan fazla ürünümüz var” diye konuştu.

“BİNALARIMIZI RESTORE ETTİRİYORUZ”

Akşemseddin Hazretlerinin, Ömer Sekkin Hazretlerinin türbelerinin ilçe merkezinde bulunmasıyla Göynük’ün turizme çok elverişli olduğunun altını çizen Başkan Çankaya ayrıca, “Ankara-İstanbul yolunun daha önce E-5 vasıtasıyla Adapazarı-Düzce-Bolu hattından gitmesi nedeniyle Bolu’daki tarihi evlerin sahipleri İstanbul’a, Ankara’ya gittiler. Evler kısmen metruk kaldı, kısmen ayakta kaldı. 91 yılında koruma amaçlı imar planını tasdik ettirince biz, şu anda aslına uygun şekilde binalarımızı restore ettiriyoruz. Göynük iki vadi arasında kaldığı için biblo gibi. Zamanında küçükbaş hayvancılık çoktu. Ama şu anda gençlerimiz çobanlık yapmayınca, büyükşehirlere gidince o sektör öldü. Tavukçuluk sektörü canlandı. Tavukçuluk sektörü ilk ORKÖY’le canlandı. Sonra Özal döneminde yem iadeleri, Tansu Çiller döneminde kümes teşvikleri vasıtasıyla; Allah’a çok şükür Erpiliç gibi, Beypiliç gibi firmalar da dürüst bir şekilde ayakta kalınca Göynük tavukçulukta şuanda belirli bir zirveye geldi. Bu meyanda 15’e yakın yumurta tavukçumuz var, Göynük yumurtası. 15’e yakın yumurtacı arkadaşımız günde 1 milyon tavuktan 800 bine yakın yumurta elde ediyor. Göynük’ümüz Türkiye nüfusunun yarısına hitap edebilen bir yerde olduğu için yumurta kapasitemiz de gayet güzel” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Başkan Çankaya açıklamalarının sonunda ise şunları söyledi: “Yaylalarımız, göllerimiz var. Bunları da işleme çabamız var. Üniversitelerimiz bu konuda belirli bir çalışmadalar, biz belirli bir çalışmadayız. Bu seneki Akşemseddin Hazretleri Anma Gününü 5 güne yayarak, festival havası içinde Göynük kültürünü işlemeye çalışacağız. Şu anda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de Kıbrıscık’ı da işlemiş, şu anda Göynük’e geldiler. Göynük kültürünü işleme gayretleri var. Bunlar hepsi birbiriyle bütünleşiyor. İnşallah Göynük’ü belirli bir noktaya getirme şansını elde edeceğiz. Ekonomik yönden, kültürel yönden elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020, 16:34