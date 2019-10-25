Gaygubet evinde yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgüte ait özel bir eğitim kurumunda çalışan FETÖ şüphelisi F.K.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da olduğu tespit edilen kadın şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Bolu Küçük Bölge sorumlu olduğu öğrenilen ve Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya hesabına para yatıran F.K.Y., ailesiyle birlikte kaldığı “Gaygubet” evinde yakalanara gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli F.K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.