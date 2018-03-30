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30 Mart 2018 Cuma
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    • Gayret’e CHP’den nezaket ziyareti

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Parti teşkilatı, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret’te nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

    30 Mart 2018 Cuma 14:46
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    Gayret’e CHP’den nezaket ziyareti

    Haber: BMA

    Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne düzenlenen nezaket ziyaretine CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl başkanı Kazım Karsu, Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Işın, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin ve parti teşkilatı katıldı. Ziyarette ilk olarak BESOB Başkanı Tahir Gayret, esnafın sorunlarını konuştu. Gayret; “Bolu Esnaf ve Sanatkarlarının da ülke genelinde olduğu gibi sıkıntılarının olduğu aşikar bunu kimse inkar edemez. Bizim daha önce 507 sayılı yasayla idare olduğumuz zaman üye sayımız gelirlerimiz daha yüksekti. 2005 yılının Ağustos ayında çıkan 5362 sayılı yasayla bizim birçok gelirimiz kısıtlandı. Ben aynı zamanda sekiz dönemdir Gerede şoförler ve otomobilciler odası başkanlığını yürütüyorum. 1897 üyemizden şu an sadece 210 üyeye düştük. Bizim adımız şoförler ve otomobilciler odası olmasına rağmen şu an şoför kaydedemiyoruz. Otomobiller özel olduğu için odamızın ismine dahi uyum sağlamıyoruz. Şu anda ayakta durmakta zorlanıyoruz. 2019 yılından sonra odalarının durumlarının ne olacağından şüpheliyim” diye konuştu.

    “BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

    Gayret’in ardından konuşan İl Başkanı Kazım Karsu; “Sayın başkanbu ziyaretimize göstermiş olduğu nezaket için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Bende bir esnaf ve halk olarak kendisine bu zor günlerde görevini başarıyla devam ettirdiği için kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bizi bu kadar sıcak ve gönülden ağırladığı için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

    “SIK GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

    Son olarak konuşan Milletvekili Tanju Özcan; “Sayın başkanımız bizi biraz serzenişle karşıladı ki bu söylediğinde haklılık payı yok değil. Biz esnafımızı çok sık ziyaret ediyoruz ama esnafımızın temsilcisine aynı sıklıkla gelemiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu aksattığımız ziyareti daha sık gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabi önümüzdeki yıl Türkiye’nin kader seçimlerinin yapılacağı bir sürece giriyoruz. Bu seçimler bizim için çok önemli” diye ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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