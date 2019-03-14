Haber: BMA

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kadim gelenek ve medeniyetimiz daima insanı temel almıştır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir. İnsanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında da sağlık hizmetleri gelmektedir. Bugün, ülkemiz insanına sunulan sağlık hizmeti kalitesi öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür.

Yediden yetmişe milletimizin güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını kutluyorum.”