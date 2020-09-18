Gayret’ten ahilik açıklaması



Ahi Evran’ın bilge ışığıyla esnaf ve sanatkarın ticarette ve toplumdaki önemine işaret eden BESOB Başkanı Gayret, “13’üncü yüzyıldan beri süregelen meslek ahlakı bilinciyle toplumun ve ekonominin omurgası olan Ahilik kültürü daha yüzyıllarca birlik ve beraberliği bozulmadan devam edecektir. Ahi Evran’ın ‘kalbini, kapını, alnını açık tut’ sözünün ışığında esnaf ve sanatkarımız yemediğini yedirmez, giymeyeceğini satmaz, komşusu siftah etmediyse kendine gelen müşteriyi ona gönderir, sokakta kavgayı ayırmaya koşan ilk odur, yol bilmeyene adres tarif eden odur, veresiye defteriyle zorda olana yardım eden yine odur. Bu meslek ahlakı bilinciyle sokağımızın ışığı, ekonomimizin can damarı, kardeşliğin ve cömertliğin aynası, ailesiyle nüfusun dörtte biri olan esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum. Esnaf ve sanatkarımızın değerinin daha çok anlaşıldığı bu hafta ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.